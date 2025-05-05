Ярославцу не удалось обжаловать штраф за пропаганду нетрадиционных отношений

Ленинский районный суд Ярославля, а затем и Второй кассационный суд оставили без изменений постановление о назначении штрафа в размере 50 тыс. руб. местному жителю за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола (ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ). Опубликованы соответствующие решения суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в конце октября 2024 года силовики пришли в ночное заведение с проверкой и выявили там мужчин, одетых в женскую одежду. В УМВД сообщали, что в отношении 9 человек составлены протоколы. В итоге семерых местных жителей мировой судья признал виновными в пропаганде и назначил штрафы.

Один из участников вечеринки совместно со своим защитником решил обжаловать постановление. Он пояснил, что был приглашен на вечеринку в качестве артиста, это его профессиональная деятельность. Задержали его во время выступления на сцене.

«Факт надетой женской одежды мужчиной не может безусловно говорить о намерении сформировать привлекательность нетрадиционных сексуальных отношений, поскольку артисты театра и кино тоже имеют сценические образы, которые формируются путем переодевания мужчин в женщин и наоборот»,— приводится в решении суда позиция защиты.

Однако Ленинский суд с этими доводами не согласился и оставил постановление о привлечении к административной ответственности и наложении штрафа без изменений, а жалобу — без удовлетворения.

«За основу вывода о виновности мировым судьей обоснованно приняты доказательства: протокол об административном правонарушении и материалы фотофиксации, которые наглядно отображают не бесцельное или развлекательное облачение мужчины в женское одеяние и яркий макияж, а выражение им соответствующего образа, способствующего формированию нетрадиционных сексуальных установок»,— говорится в постановлении.

Потом участник вечеринки и защитник обратились во Второй кассационный суд, но он также оставил в силе принятые ранее решения.