Во Владикавказе до конца года благоустроят набережную Терека

Во Владикавказе специалисты начали земляные работы на участке набережной Терека от улицы Зои Космодемьянской до улицы Калинина. Подрядчику предстоит отремонтировать 1600 кв. м прибрежной территории до конца 2025 года, сообщил заместитель начальника Управления благоустройства и озеленения администрации города Давид Короев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Владикавказа Фото: Администрация Владикавказа

«Долгое время здесь вообще не было освещения. Согласно плану благоустройства будет проложен кабель, установлены опоры под светильники»,— рассказал Давид Короев.

Обновление верхней части набережной проводится по итогам рейтингового голосования горожан за объекты благоустройства. Реконструкция реализуется в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В настоящее время строители демонтируют и вывозят старое асфальтовое покрытие. Впоследствии дорожки общественной зоны вымостят брусчаткой, заменят бордюры и поребрики, разместят скамейки и урны.

Николай Аксенов