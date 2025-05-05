В Свердловской области 6 мая ожидаются порывы ветра до 18 м/с

Во вторник, 6 мая, на территории Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 м/с, предупредили в региональном МЧС. Уральцев просят не стоять у рекламных щитов, у стен зданий, не парковать машины у деревьев и закрыть в домах окна, чердаки и вентиляции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Напомним, с понедельника на Средний Урал начала поступать более теплая воздушная масса: 6 мая ночью будет +12°, а днем — +23°. К концу недели дневная температура опустится до +9°.

Ирина Пичурина