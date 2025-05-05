В Севастополе в этом году не будут проводить парад на 9 Мая

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев заявил, что в этом году парад в честь Дня Победы проводится в городе не будет. По словам господина Развозжаева, решение было принято из соображений безопасности и согласовано с Минобороны России.

Губернатор уточнил, что график всех праздничных мероприятий, запланированных на 9 мая, будет известен организаторам. Публиковать его не будут «по понятным причинам». Во всех муниципалитетах пройдут возложения цветов и праздничные концерты, рассказал господин Развозжаев на аппаратном совещании (его слова приводит «РИА Новости»).

Военные парады в День Победы не проводятся в Севастополе с 2023 года в целях обеспечения безопасности. Акция «Бессмертный полк» пройдет в этом году в онлайн-формате.