В Челябинске автобус сбил двух человек на пешеходном переходе

Возле Сада Победы в Челябинске городской автобус сбил двух пешеходов. Пострадавших, одна из которых несовершеннолетняя девушка, доставили в больницу, сообщает пресс-служба госавтоинспекции города.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 5 мая 7:30 на улице Героев Танкограда, между остановками «Сад Победы» и «Первой пятилетки». По предварительным данным, 48-летняя водительница автобуса ЛиАЗ совершила наезд на пешеходов, переходивших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

В результате пострадали челябинки 51 года и 17 лет. Бригада скорой медицинской помощи доставила их в медицинское учреждение.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ.