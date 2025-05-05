Передвижной музей боевой славы России прибыл во Владикавказ

Поезд-музей военной истории России с экспозицией оружия разных эпох прибыл во Владикавказ. Жители и гости Северной Осетии могут посетить его на железнодорожном вокзале города до полудня, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы РСО – Алания Фото: пресс-служба главы РСО – Алания

Особую ценность экспозиции составляют истории участников боевых действий, чьи судьбы и подвиги отражены в каждом экспонате и сопроводительных материалах выставки.

В рамках масштабного тура агитпоезд преодолеет более 33 тыс. км в и посетит 75 населенных пунктов в 61 регионе России за 75 дней.

Николай Аксенов