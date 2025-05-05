В текущем году в Казани на обновление дорожной инфраструктуры потратят 19,92 млрд руб., из которых 18,8 млрд выделено из республиканского бюджета. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани в текущем году обновят дорожную инфраструктуру за 19,9 млрд рублей

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ В Казани в текущем году обновят дорожную инфраструктуру за 19,9 млрд рублей

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Запланирован ремонт 170 участков дорог, более половины работ пройдут в поселках. В 40 поселках обновят 90 участков общей протяженностью 43 км.

Среди крупных проектов — реконструкция улицы Бирюзовой в Юдино, Йолдызлы в Залесном, а также подъездов к садовым товариществам.

27 участков, включая Кремлевскую дамбу, улицы Исхаки, Сибгата Хакима, Павлюхина и проспект Победы, ждет частичный ремонт верхнего слоя асфальта. Общая площадь работ превысит 1 млн кв. м.

Дополнительно реконструируют 22 участка, в том числе улицы Крутовская и Центральная в Салмачах (150 тыс. кв. м). Подъезды к СНТ «Островок», «Мечта», «Ивушка», «Табигать», «Автомобилист», «50 лет Победы», «Волга ЗАО „Кварт“» Приволжского района обойдутся в 26 млн руб.

Артём Дергунов