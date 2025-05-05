ФСБ показала видео задержания банды, помогавшей мошенническим колл-центрам

ФСБ России показала кадры задержания членов организованного преступного сообщества, которые обеспечивали работу мошеннических колл-центров с использованием SIM-боксов. Эти устройства позволяли злоумышленникам массово обзванивать россиян и рассылать ложные сообщения об угрозе терактов.

По данным ФСБ, всего в Москве, Московской и Владимирской областях задержали десять россиян, причастных к предоставлению нелегальных услуг телефонной связи. Аппаратуру злоумышленники перевозили в сумках и коробках, похожих на курьерские. Один из задержанных признался, что согласился на участие, когда ему предложили «хорошо заработать».

В ведомстве подчеркнули, что такие SIM-боксы могут использоваться и спецслужбами Украины для организации терактов на территории России. Организатор преступного сообщества — гражданин РФ 1993 года рождения — находится за границей, предположительно в Объединенных Арабских Эмиратах. Он объявлен в международный розыск и заочно обвинен.

Следственные органы во Владимирской области возбудили уголовные дела по статьям «Организация преступного сообщества или участие в нем», «Мошенничество» и «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.