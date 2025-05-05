В Самарской области паразиты атаковали пчел, введен карантин

Очаг паразитарного заболевания пчел выявлен в Самарской области. Он находится на территории сельского поселения Высокое в Пестравском районе. Об этом говорится в приказе регионального комитета ветеринарии. Документ опубликован на портале правовой информации в понедельник, 5 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

В частности, на территории площадки, которая принадлежит ООО «ДНМ Групп», выявлен очаг нозематоза. Это инвазионная болезнь взрослых рабочих пчел, маток и трутней, которая поражает пищеварительную систему и значительно сокращает продолжительность жизни и производительность насекомых.

В связи с этим на территории введен карантин. К очагу заболевания запрещен доступ посторонним лицам. С карантинной площадки нельзя вывозить пчелиные семьи, маток, продукты пчеловодства и предметы ухода за пасеками.

Георгий Портнов