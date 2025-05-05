На МЦК восстановлено движение поездов после сбоя

Сегодня, 5 мая, в Москве произошел масштабный сбой движения поездов на МЦК. По данным Telegram-канала Московской железной дороги (МЖД), поезда на отправлялись в обе стороны с 10:20 до 10:55. В 11:09 МЖД сообщила о восстановлении следования поездов с установленным интервалом.

Telegram-канал «Новости Москвы» ранее разместил фото, на котором на станции «Ростокино» собралось много людей. По громкой связи пассажирам объявили, что поезда не ходят по техническим причинам.