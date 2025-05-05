В Предгорном округе задержан 16-летний курьер за попытку сбыта наркотиков
В Предгорном округе полицейские задержали 16-летнего подростка при попытке распространения наркотических веществ. Юноша действовал в качестве курьера и планировал реализовать запрещенные вещества посредством закладок, сообщает пресс-служба СУ СК по Ставропольскому краю.
Фото: СУ СК по Ставропольскому краю
«Противозаконная деятельность несовершеннолетнего была пресечена правоохранителями до завершения преступного замысла. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере" (ч. 3 ст. 30, п. г ч. 4 ст. 228.1 УК РФ)»,— следует из сообщения. .
Следственные мероприятия продолжаются. Правоохранительные органы также устанавливают возможную причастность других лиц к организации наркосбыта.