Владелец пермского ТРК отказался от идеи открыть в нем ресторан

Группа «РИАЛ», управляющая торгово-развлекательным комплексом «Колизей Cinema», отказалась от планов открыть в молле ресторан. Как сообщили «Ъ-Прикамье» в управляющей компании, девелопер столкнулся с техническими сложностями, а именно невозможностью оборудовать на фасаде здания вытяжки, необходимые для работы точки общепита. В компании пояснили, что размещение вытяжек на фасаде будет практически нереально согласовать в соответствии с правилами благоустройства города Перми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что девелопер ТРК получил заявку от двух организаторов общепита на открытие ресторанов в ТРК.

Торгово-развлекательный комплекс «Колизей Cinema» общей площадью 30 тыс. кв. м открылся в 2007 году. В ТРК размещаются магазины крупных сетей («Спортмастер», «М Видео»). До 2023 года в составе ТРК работал ныне закрытый мультиплекс. Сейчас это единственный ТРК в центре Перми, в котором полностью отсутствуют заведения общепита.