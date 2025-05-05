Подозреваемого в попытке теракта на концерте Леди Гаги отпустили под залог

Полиция освободила под залог мужчину, подозреваемого в попытке совершить теракт во время выступления американской певицы Леди Гаги в Рио-де-Жанейро, сообщает местный портал Metropoles. Изначально он был задержан за незаконное хранение оружия. Размер внесенного им залога не уточняется. Сегодня, 5 мая, должно пройти слушание по вопросу его содержания под стражей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Леди Гага во время выступления в Рио-де-Жанейро Фото: Ricardo Moraes / Reuters Пресс-конференция представителей полиции в связи с попыткой теракта на концерте американской певицы Фото: Sergio Queiroz / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Леди Гага во время выступления в Рио-де-Жанейро Фото: Ricardo Moraes / Reuters Пресс-конференция представителей полиции в связи с попыткой теракта на концерте американской певицы Фото: Sergio Queiroz / Reuters

По делу о теракте задержали несколько человек. По версии полиции, они планировали взорвать бомбу и бросить несколько «коктейлей Молотова». Для этого участники преступной группировки вербовали в том числе подростков. Правоохранительные органы провели 15 обысков в разных городах Бразилии.

Леди Гага дала 3 мая бесплатный концерт на пляже Копакабана. Власти города оценивали число посетителей мероприятия в 2 млн человек.