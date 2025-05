Подозреваемого в попытке теракта на концерте Леди Гаги отпустили под залог

«Некоторые девочки настроены были враждебно. Они смеялись надо мной, потому что я одевалась не так, как все, и уже пела в группах. Они не могли понять, почему я этим так увлечена. Но иногда мне доставалось все внимание, потому что я была душой и сердцем каждой вечеринки»

Девочка из хорошей итальянской семьи с нестандартной внешностью и странной манерой одеваться училась в частной женской школе The Convent of the Sacred Heart. В стенах Нью-Йоркского университета она изучала такие дисциплины, как сочинение песен, изобразительное искусство, религия и политика

На фото с певицей Шер во время получения премии MTV в 2010 году. Для нее Гага написала песню «The Greatest Thing», которую изначально они планировали записать дуэтом

Фото: AP / Matt Sayles