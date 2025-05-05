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Коммерсантъ FM
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Подозреваемого в попытке теракта на концерте Леди Гаги отпустили под залог

Полиция освободила под залог мужчину, подозреваемого в попытке совершить теракт во время выступления американской певицы Леди Гаги в Рио-де-Жанейро, сообщает местный портал Metropoles. Изначально он был задержан за незаконное хранение оружия. Размер внесенного им залога не уточняется. Сегодня, 5 мая, должно пройти слушание по вопросу его содержания под стражей.

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Леди Гага во время выступления в Рио-де-Жанейро

Леди Гага во время выступления в Рио-де-Жанейро

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Пресс-конференция представителей полиции в связи с попыткой теракта на концерте американской певицы

Пресс-конференция представителей полиции в связи с попыткой теракта на концерте американской певицы

Фото: Sergio Queiroz / Reuters

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Леди Гага во время выступления в Рио-де-Жанейро

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Пресс-конференция представителей полиции в связи с попыткой теракта на концерте американской певицы

Фото: Sergio Queiroz / Reuters

По делу о теракте задержали несколько человек. По версии полиции, они планировали взорвать бомбу и бросить несколько «коктейлей Молотова». Для этого участники преступной группировки вербовали в том числе подростков. Правоохранительные органы провели 15 обысков в разных городах Бразилии.

Леди Гага дала 3 мая бесплатный концерт на пляже Копакабана. Власти города оценивали число посетителей мероприятия в 2 млн человек.

Фотогалерея

Карьерный путь Леди Гаги — в фотогалерее «Ъ»

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«Я хочу впечатлить людей, показать, что можно быть тем, кем хочешь. Музыка — это то, что позволяет мне оставаться настолько странной, какой я являюсь»

«Я хочу впечатлить людей, показать, что можно быть тем, кем хочешь. Музыка — это то, что позволяет мне оставаться настолько странной, какой я являюсь»

Фото: Reuters

«Если кто-то говорит вам, что своей мечты вы никогда не достигнете, или пытается задавить вас, — покажите когти, скажите им, что вы – маленький монстр, и добейтесь, черт подери, того, чего вы хотите!» &lt;br>Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта, более известная как Леди Гага, научилась играть на фортепиано в четырехлетнем возрасте, а вскоре стала напевать шлягеры Майкла Джексона и Синди Лаупер, записывая их на детский кассетный магнитофон. Сочинять будущая певица начала в подростковом возрасте, тогда же ее увлекли занятия в театральном кружке. Одной из ее ролей была Анна Андреевна из гоголевского «Ревизора»

«Если кто-то говорит вам, что своей мечты вы никогда не достигнете, или пытается задавить вас, — покажите когти, скажите им, что вы – маленький монстр, и добейтесь, черт подери, того, чего вы хотите!»
Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта, более известная как Леди Гага, научилась играть на фортепиано в четырехлетнем возрасте, а вскоре стала напевать шлягеры Майкла Джексона и Синди Лаупер, записывая их на детский кассетный магнитофон. Сочинять будущая певица начала в подростковом возрасте, тогда же ее увлекли занятия в театральном кружке. Одной из ее ролей была Анна Андреевна из гоголевского «Ревизора»

Фото: AP / Evan Agostini

«Некоторые девочки настроены были враждебно. Они смеялись надо мной, потому что я одевалась не так, как все, и уже пела в группах. Они не могли понять, почему я этим так увлечена. Но иногда мне доставалось все внимание, потому что я была душой и сердцем каждой вечеринки» &lt;br>Девочка из хорошей итальянской семьи с нестандартной внешностью и странной манерой одеваться училась в частной женской школе The Convent of the Sacred Heart. В стенах Нью-Йоркского университета она изучала такие дисциплины, как сочинение песен, изобразительное искусство, религия и политика &lt;br>На фото с певицей Шер во время получения премии MTV в 2010 году. Для нее Гага написала песню «The Greatest Thing», которую изначально они планировали записать дуэтом

«Некоторые девочки настроены были враждебно. Они смеялись надо мной, потому что я одевалась не так, как все, и уже пела в группах. Они не могли понять, почему я этим так увлечена. Но иногда мне доставалось все внимание, потому что я была душой и сердцем каждой вечеринки»
Девочка из хорошей итальянской семьи с нестандартной внешностью и странной манерой одеваться училась в частной женской школе The Convent of the Sacred Heart. В стенах Нью-Йоркского университета она изучала такие дисциплины, как сочинение песен, изобразительное искусство, религия и политика
На фото с певицей Шер во время получения премии MTV в 2010 году. Для нее Гага написала песню «The Greatest Thing», которую изначально они планировали записать дуэтом

Фото: AP / Matt Sayles

«Верьте и много работайте, и ваши мечты сбудутся» &lt;br>Свой псевдоним Стефани, которую в семье все называли Стеф, взяла из популярнейшей песни своей любимой группы Queen «Radio Ga Ga». Вообще в списке кумиров Леди Гаги — все главные персонажи поп-культуры: Мадонна, Майкл Джексон, Принс, Синди Лаупер, Дебора Харри, Мэрилин Мэнсон, The Beatles, Led Zeppelin, AC/DC и Дэвид Боуи

«Верьте и много работайте, и ваши мечты сбудутся»
Свой псевдоним Стефани, которую в семье все называли Стеф, взяла из популярнейшей песни своей любимой группы Queen «Radio Ga Ga». Вообще в списке кумиров Леди Гаги — все главные персонажи поп-культуры: Мадонна, Майкл Джексон, Принс, Синди Лаупер, Дебора Харри, Мэрилин Мэнсон, The Beatles, Led Zeppelin, AC/DC и Дэвид Боуи

Фото: AP / ABC, Rick Rowell

«Ненавидеть – это всегда неправильно, но любить – правильно всегда» &lt;br>В 2006 году Гага начала работать с музыкальным продюсером Робом Фьюзари. Она написала несколько песен («Beautiful, Dirty, Rich», «Dirty Ice Cream», «Disco Heaven»), которые получили популярность в клубах и впоследствии вошли в ее альбом. В конце 2007 года певицу заметил продюсер Винсент Херберт и подписал ее на лейбл Streamline Records, для которого она работала штатным автором. 10 ноября 2009 года Леди Гага разместила на YouTube клип на песню «Bad Romance» — первый сингл с нового мини-альбома «The Fame Monster». Клип собрал 15 млн просмотров

«Ненавидеть – это всегда неправильно, но любить – правильно всегда»
В 2006 году Гага начала работать с музыкальным продюсером Робом Фьюзари. Она написала несколько песен («Beautiful, Dirty, Rich», «Dirty Ice Cream», «Disco Heaven»), которые получили популярность в клубах и впоследствии вошли в ее альбом. В конце 2007 года певицу заметил продюсер Винсент Херберт и подписал ее на лейбл Streamline Records, для которого она работала штатным автором. 10 ноября 2009 года Леди Гага разместила на YouTube клип на песню «Bad Romance» — первый сингл с нового мини-альбома «The Fame Monster». Клип собрал 15 млн просмотров

Фото: AP / Chris Polk

«Некоторые женщины гонятся за мужчинами, а некоторые —за мечтами. Если ты на развилке, помни: твоя карьера не проснется однажды утром, чтобы сказать, что больше тебя не любит» &lt;br>Первым альбом певицы был обласкан критиками и получил множество наград, в частности премию Brit Awards (на фото), «Грэмми», а также VMA, где Гага поразила всех своим выступлением, а также выиграла в восьми номинациях, что стало рекордом премии. Спустя два месяца леди Гага выпустила новый альбом «Born This Way»

«Некоторые женщины гонятся за мужчинами, а некоторые —за мечтами. Если ты на развилке, помни: твоя карьера не проснется однажды утром, чтобы сказать, что больше тебя не любит»
Первым альбом певицы был обласкан критиками и получил множество наград, в частности премию Brit Awards (на фото), «Грэмми», а также VMA, где Гага поразила всех своим выступлением, а также выиграла в восьми номинациях, что стало рекордом премии. Спустя два месяца леди Гага выпустила новый альбом «Born This Way»

Фото: AP / Alastair Grant

«Я готова умереть за музыку. Я только надеюсь, что мне не придется» &lt;br>Леди Гага не раз заставляла поволноваться своих поклонников, отменяя выступления или публично заявляя о своих болезнях. Так, в 2010 году на шоу Ларри Кинга артистка объявила, что врачи нашли у нее предрасположенность к системной красной волчанке. А в 2013 году несколько раз переносился выход нового альбома из-за проблем с ногами. В феврале 2013 года Гаге сделали операцию на тазобедренном суставе, после чего некоторое время она была вынуждена передвигаться на инвалидной коляске

«Я готова умереть за музыку. Я только надеюсь, что мне не придется»
Леди Гага не раз заставляла поволноваться своих поклонников, отменяя выступления или публично заявляя о своих болезнях. Так, в 2010 году на шоу Ларри Кинга артистка объявила, что врачи нашли у нее предрасположенность к системной красной волчанке. А в 2013 году несколько раз переносился выход нового альбома из-за проблем с ногами. В феврале 2013 года Гаге сделали операцию на тазобедренном суставе, после чего некоторое время она была вынуждена передвигаться на инвалидной коляске

Фото: AP / Andy Paradise

«В чем смысл жизни, если ты ей не управляешь?» &lt;br>За время своей музыкальной карьеры Леди Гага была номинирована на различные премии 388 раз. Ей удалось победить в 217 номинациях

«В чем смысл жизни, если ты ей не управляешь?»
За время своей музыкальной карьеры Леди Гага была номинирована на различные премии 388 раз. Ей удалось победить в 217 номинациях

Фото: Reuters

«Предрассудки – это болезнь. Да, это мода. Но я не буду носить предрассудки» &lt;br>Леди Гага — активная защитница представителей ЛГБТ-сообщества. Например, она выступала за отмену закона «Не спрашивай, не говори», который запрещал открыто говорить о нетрадиционной сексуальной ориентации военным Вооруженных сил США. Она даже появилась в сопровождении военных, уволенных из армии из-за разглашения их нетрадиционной сексуальной ориентации, на церемонии MTV VMA в 2010 году

«Предрассудки – это болезнь. Да, это мода. Но я не буду носить предрассудки»
Леди Гага — активная защитница представителей ЛГБТ-сообщества. Например, она выступала за отмену закона «Не спрашивай, не говори», который запрещал открыто говорить о нетрадиционной сексуальной ориентации военным Вооруженных сил США. Она даже появилась в сопровождении военных, уволенных из армии из-за разглашения их нетрадиционной сексуальной ориентации, на церемонии MTV VMA в 2010 году

Фото: AP / Karel Navarro

В декабре 2012 года Леди Гага выступила с концертом в Москве. Тогда же она выразила поддержку представителям ЛГБТ в России и назвала преступным российское правительство. «Угнетение прав обернется революцией. Российские ЛГБТ, вы не одиноки… Мы будем бороться за свою свободу», — написала она в своем микроблоге в Twitter. После этого депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов пожаловался на певицу в полицию. А, выдвигавшая в то время свою кандидатуру на пост президента США, Хилари Клинтон призналась, что леди Гага сделала это по заказу Госдепа США. Певица никак не отреагировала на это сообщение, а большинство наблюдателей пришли к выводу, что таким образом госпожа Клинтон просто пыталась заработать дополнительные очки

В декабре 2012 года Леди Гага выступила с концертом в Москве. Тогда же она выразила поддержку представителям ЛГБТ в России и назвала преступным российское правительство. «Угнетение прав обернется революцией. Российские ЛГБТ, вы не одиноки… Мы будем бороться за свою свободу», — написала она в своем микроблоге в Twitter. После этого депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов пожаловался на певицу в полицию. А, выдвигавшая в то время свою кандидатуру на пост президента США, Хилари Клинтон призналась, что леди Гага сделала это по заказу Госдепа США. Певица никак не отреагировала на это сообщение, а большинство наблюдателей пришли к выводу, что таким образом госпожа Клинтон просто пыталась заработать дополнительные очки

Фото: AP / Pat Wellenbach

«Мои фанаты чертовски умны и талантливы. Они – мои фавориты среди артистов» &lt;br>10 февраля 2012 года у Леди Гаги появилась собственная социальная сеть LittleMonsters («Маленькие монстры»). На портале посльзователи делятся друг с другом фотографиями и видеороликами, а также общаются с певицей в чате

«Мои фанаты чертовски умны и талантливы. Они – мои фавориты среди артистов»
10 февраля 2012 года у Леди Гаги появилась собственная социальная сеть LittleMonsters («Маленькие монстры»). На портале посльзователи делятся друг с другом фотографиями и видеороликами, а также общаются с певицей в чате

Фото: AP / Shizuo Kambayashi

Несмотря на слухи о скупости артистки, она активно занимается благотворительностью. После землетрясения на Гаити в 2010 году доходы от одного из ее концертов в рамках тура Monster Ball, а также ее онлайн-магазина были перечислены в Фонд помощи жертвам стихийного бедствия. Общая сумма пожертвования составила более $500 тыс. Кроме этого певица запустила линию губной помады под брендом Viva Glam, доходы от продажи которой направляются на борьбу с распространением ВИЧ. В одном из интервью она объяснила это так: «Я не хочу, чтобы Viva Glam была просто помадой, которую покупают, чтобы помочь. Я хочу, чтобы вы помнили, когда идете куда-то на ночь, что в сумочку рядом с помадой надо положить презерватив»

Несмотря на слухи о скупости артистки, она активно занимается благотворительностью. После землетрясения на Гаити в 2010 году доходы от одного из ее концертов в рамках тура Monster Ball, а также ее онлайн-магазина были перечислены в Фонд помощи жертвам стихийного бедствия. Общая сумма пожертвования составила более $500 тыс. Кроме этого певица запустила линию губной помады под брендом Viva Glam, доходы от продажи которой направляются на борьбу с распространением ВИЧ. В одном из интервью она объяснила это так: «Я не хочу, чтобы Viva Glam была просто помадой, которую покупают, чтобы помочь. Я хочу, чтобы вы помнили, когда идете куда-то на ночь, что в сумочку рядом с помадой надо положить презерватив»

Фото: AP

«Люди говорят ужасные вещи обо мне, я думала об этом, в основном они правы» &lt;br>В июне 2011 года юридическая компания из города Саутфилд, штат Мичиган, подала групповой иск в федеральный суд США против певицы Леди Гаги и ее партнеров, которые организовали благотворительную акцию «Мы молимся за Японию». По словам юристов, певица нарушила обязательства направить пострадавшим от землетрясения все взносы. Вина певицы доказана не была

«Люди говорят ужасные вещи обо мне, я думала об этом, в основном они правы»
В июне 2011 года юридическая компания из города Саутфилд, штат Мичиган, подала групповой иск в федеральный суд США против певицы Леди Гаги и ее партнеров, которые организовали благотворительную акцию «Мы молимся за Японию». По словам юристов, певица нарушила обязательства направить пострадавшим от землетрясения все взносы. Вина певицы доказана не была

Фото: Reuters

«Я считаю, что мода и музыка объединены вечным союзом, они всегда вместе. Работа дизайнера — создавать образы, которые соответствуют музыке — кое-чему мощному, которое действительно захватывает аудиторию и создает незабываемое впечатление. Я думаю, что они очень переплетены, и я – часть этого стиля» &lt;br>Леди Гага известна своими шикарными, а иногда и шокирующими нарядами. Пожалуй больше всего разговоров вызвало ее платье из свежего мяса, в котором певица появилась во время вручения премии MTV. Впервые Леди Гага обозначила свои скоромные предпочтения в одежде, появившись в аналогичном одеянии в начале сентября на обложке японского Vogue Homme, чем тут же вызвала гнев организации PETA («Люди за этичное обращение с животными»)

«Я считаю, что мода и музыка объединены вечным союзом, они всегда вместе. Работа дизайнера — создавать образы, которые соответствуют музыке — кое-чему мощному, которое действительно захватывает аудиторию и создает незабываемое впечатление. Я думаю, что они очень переплетены, и я – часть этого стиля»
Леди Гага известна своими шикарными, а иногда и шокирующими нарядами. Пожалуй больше всего разговоров вызвало ее платье из свежего мяса, в котором певица появилась во время вручения премии MTV. Впервые Леди Гага обозначила свои скоромные предпочтения в одежде, появившись в аналогичном одеянии в начале сентября на обложке японского Vogue Homme, чем тут же вызвала гнев организации PETA («Люди за этичное обращение с животными»)

Фото: Reuters

«Работая над альбомом Artpop, я хотела создать мюзикл и свой собственный визуальный язык. Пластинка демонстрирует мою манеру общения с фанатами в интернете. В социальных сетях мы постоянно работаем над креативными проектами с моими &quot;маленькими монстрами&quot;. В такие моменты я чувствую себя не просто музыкантом, а идейным вдохновителем»

«Работая над альбомом Artpop, я хотела создать мюзикл и свой собственный визуальный язык. Пластинка демонстрирует мою манеру общения с фанатами в интернете. В социальных сетях мы постоянно работаем над креативными проектами с моими "маленькими монстрами". В такие моменты я чувствую себя не просто музыкантом, а идейным вдохновителем»

Фото: Reuters

В 2013 году певица выпустила новую пластинку «Artpop». В записи альбома приняли участие известные R`n`B и хип-хоп исполнители. Среди них will.i.am, White Shadow и RedOne. В августе еще не поступившая в продажу пластинка попала на первое место российского iTunes. На сей раз эпатажная певица выпустила не только пластику Artpop, но и одноименное приложение для гаджетов. В интервью телеканалу ABC News певица заявила, что Artpop — это большой проект, которые объединяет все креативные идеи поклонников, связанные с новой пластинкой

В 2013 году певица выпустила новую пластинку «Artpop». В записи альбома приняли участие известные R`n`B и хип-хоп исполнители. Среди них will.i.am, White Shadow и RedOne. В августе еще не поступившая в продажу пластинка попала на первое место российского iTunes. На сей раз эпатажная певица выпустила не только пластику Artpop, но и одноименное приложение для гаджетов. В интервью телеканалу ABC News певица заявила, что Artpop — это большой проект, которые объединяет все креативные идеи поклонников, связанные с новой пластинкой

Фото: Reuters

«Вся суть того, что я создала своеобразный бал монстра, музыку, аспект исполнительского искусства, я просто хочу создать пространство для моих поклонников, где они могут чувствовать себя спокойно, и они могут радоваться всему, потому что все, что я делала в средней школе.. меня не воспринимали и я была уродом. Поэтому я хотела бы создать такую атмосферу для своих поклонников, где они чувствуют, что несмотря на лицо они могут жить полноценной жизнью так же, как все»

«Вся суть того, что я создала своеобразный бал монстра, музыку, аспект исполнительского искусства, я просто хочу создать пространство для моих поклонников, где они могут чувствовать себя спокойно, и они могут радоваться всему, потому что все, что я делала в средней школе.. меня не воспринимали и я была уродом. Поэтому я хотела бы создать такую атмосферу для своих поклонников, где они чувствуют, что несмотря на лицо они могут жить полноценной жизнью так же, как все»

Фото: Reuters

«Я всегда была популярна. Просто не все об этом знали» &lt;br>Как оказалось накануне концерта в Москве, Леди Гага — не самая требовательная звезда. Согласно райдеру, в гримерке обязательно должны быть хот-дог и экстрадлинные зубочистки. Все остальное, в том числе и мебель для гримерки, Леди Гага привезла с собой на 32 фурах

«Я всегда была популярна. Просто не все об этом знали»
Как оказалось накануне концерта в Москве, Леди Гага — не самая требовательная звезда. Согласно райдеру, в гримерке обязательно должны быть хот-дог и экстрадлинные зубочистки. Все остальное, в том числе и мебель для гримерки, Леди Гага привезла с собой на 32 фурах

Фото: Reuters

«Любовь — это всегда опасность. Любовь прыгает с утесов, любовь беспричинна. Она помогает тебе жить и уничтожает. Поиск любви обеспечивает питанием твою артистичную душу. Боюсь, что как только ты находишь любовь, то тогда у тебя не останется ничего, о чем можно будет писать песни» &lt;br>В 2013 году таблоиды распространили слухи о скорой свадьбы Леди Гаги и актера сериала «Дневники вампира» Тейлора Кинни. Звезды информацию опровергать не стали, но и не подтвердили ее

«Любовь — это всегда опасность. Любовь прыгает с утесов, любовь беспричинна. Она помогает тебе жить и уничтожает. Поиск любви обеспечивает питанием твою артистичную душу. Боюсь, что как только ты находишь любовь, то тогда у тебя не останется ничего, о чем можно будет писать песни»
В 2013 году таблоиды распространили слухи о скорой свадьбы Леди Гаги и актера сериала «Дневники вампира» Тейлора Кинни. Звезды информацию опровергать не стали, но и не подтвердили ее

Фото: Reuters

«У меня действительно была мечта, и я действительно хотела стать звездой, и я была почти как монстр, потому что я была бесстрашна» &lt;br>В 2013 году Леди Гага была признана журналом Forbes одной из самых высокооплачиваемых знаменитостей. Продажи альбома «Artpop» принесли ей $80 млн. Обогнать Гагу удалось лишь Мадонне, заработавшей $125 млн

«У меня действительно была мечта, и я действительно хотела стать звездой, и я была почти как монстр, потому что я была бесстрашна»
В 2013 году Леди Гага была признана журналом Forbes одной из самых высокооплачиваемых знаменитостей. Продажи альбома «Artpop» принесли ей $80 млн. Обогнать Гагу удалось лишь Мадонне, заработавшей $125 млн

Фото: Reuters

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«Я хочу впечатлить людей, показать, что можно быть тем, кем хочешь. Музыка — это то, что позволяет мне оставаться настолько странной, какой я являюсь»

Фото: Reuters

«Если кто-то говорит вам, что своей мечты вы никогда не достигнете, или пытается задавить вас, — покажите когти, скажите им, что вы – маленький монстр, и добейтесь, черт подери, того, чего вы хотите!»
Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта, более известная как Леди Гага, научилась играть на фортепиано в четырехлетнем возрасте, а вскоре стала напевать шлягеры Майкла Джексона и Синди Лаупер, записывая их на детский кассетный магнитофон. Сочинять будущая певица начала в подростковом возрасте, тогда же ее увлекли занятия в театральном кружке. Одной из ее ролей была Анна Андреевна из гоголевского «Ревизора»

Фото: AP / Evan Agostini

«Некоторые девочки настроены были враждебно. Они смеялись надо мной, потому что я одевалась не так, как все, и уже пела в группах. Они не могли понять, почему я этим так увлечена. Но иногда мне доставалось все внимание, потому что я была душой и сердцем каждой вечеринки»
Девочка из хорошей итальянской семьи с нестандартной внешностью и странной манерой одеваться училась в частной женской школе The Convent of the Sacred Heart. В стенах Нью-Йоркского университета она изучала такие дисциплины, как сочинение песен, изобразительное искусство, религия и политика
На фото с певицей Шер во время получения премии MTV в 2010 году. Для нее Гага написала песню «The Greatest Thing», которую изначально они планировали записать дуэтом

Фото: AP / Matt Sayles

«Верьте и много работайте, и ваши мечты сбудутся»
Свой псевдоним Стефани, которую в семье все называли Стеф, взяла из популярнейшей песни своей любимой группы Queen «Radio Ga Ga». Вообще в списке кумиров Леди Гаги — все главные персонажи поп-культуры: Мадонна, Майкл Джексон, Принс, Синди Лаупер, Дебора Харри, Мэрилин Мэнсон, The Beatles, Led Zeppelin, AC/DC и Дэвид Боуи

Фото: AP / ABC, Rick Rowell

«Ненавидеть – это всегда неправильно, но любить – правильно всегда»
В 2006 году Гага начала работать с музыкальным продюсером Робом Фьюзари. Она написала несколько песен («Beautiful, Dirty, Rich», «Dirty Ice Cream», «Disco Heaven»), которые получили популярность в клубах и впоследствии вошли в ее альбом. В конце 2007 года певицу заметил продюсер Винсент Херберт и подписал ее на лейбл Streamline Records, для которого она работала штатным автором. 10 ноября 2009 года Леди Гага разместила на YouTube клип на песню «Bad Romance» — первый сингл с нового мини-альбома «The Fame Monster». Клип собрал 15 млн просмотров

Фото: AP / Chris Polk

«Некоторые женщины гонятся за мужчинами, а некоторые —за мечтами. Если ты на развилке, помни: твоя карьера не проснется однажды утром, чтобы сказать, что больше тебя не любит»
Первым альбом певицы был обласкан критиками и получил множество наград, в частности премию Brit Awards (на фото), «Грэмми», а также VMA, где Гага поразила всех своим выступлением, а также выиграла в восьми номинациях, что стало рекордом премии. Спустя два месяца леди Гага выпустила новый альбом «Born This Way»

Фото: AP / Alastair Grant

«Я готова умереть за музыку. Я только надеюсь, что мне не придется»
Леди Гага не раз заставляла поволноваться своих поклонников, отменяя выступления или публично заявляя о своих болезнях. Так, в 2010 году на шоу Ларри Кинга артистка объявила, что врачи нашли у нее предрасположенность к системной красной волчанке. А в 2013 году несколько раз переносился выход нового альбома из-за проблем с ногами. В феврале 2013 года Гаге сделали операцию на тазобедренном суставе, после чего некоторое время она была вынуждена передвигаться на инвалидной коляске

Фото: AP / Andy Paradise

«В чем смысл жизни, если ты ей не управляешь?»
За время своей музыкальной карьеры Леди Гага была номинирована на различные премии 388 раз. Ей удалось победить в 217 номинациях

Фото: Reuters

«Предрассудки – это болезнь. Да, это мода. Но я не буду носить предрассудки»
Леди Гага — активная защитница представителей ЛГБТ-сообщества. Например, она выступала за отмену закона «Не спрашивай, не говори», который запрещал открыто говорить о нетрадиционной сексуальной ориентации военным Вооруженных сил США. Она даже появилась в сопровождении военных, уволенных из армии из-за разглашения их нетрадиционной сексуальной ориентации, на церемонии MTV VMA в 2010 году

Фото: AP / Karel Navarro

В декабре 2012 года Леди Гага выступила с концертом в Москве. Тогда же она выразила поддержку представителям ЛГБТ в России и назвала преступным российское правительство. «Угнетение прав обернется революцией. Российские ЛГБТ, вы не одиноки… Мы будем бороться за свою свободу», — написала она в своем микроблоге в Twitter. После этого депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов пожаловался на певицу в полицию. А, выдвигавшая в то время свою кандидатуру на пост президента США, Хилари Клинтон призналась, что леди Гага сделала это по заказу Госдепа США. Певица никак не отреагировала на это сообщение, а большинство наблюдателей пришли к выводу, что таким образом госпожа Клинтон просто пыталась заработать дополнительные очки

Фото: AP / Pat Wellenbach

«Мои фанаты чертовски умны и талантливы. Они – мои фавориты среди артистов»
10 февраля 2012 года у Леди Гаги появилась собственная социальная сеть LittleMonsters («Маленькие монстры»). На портале посльзователи делятся друг с другом фотографиями и видеороликами, а также общаются с певицей в чате

Фото: AP / Shizuo Kambayashi

Несмотря на слухи о скупости артистки, она активно занимается благотворительностью. После землетрясения на Гаити в 2010 году доходы от одного из ее концертов в рамках тура Monster Ball, а также ее онлайн-магазина были перечислены в Фонд помощи жертвам стихийного бедствия. Общая сумма пожертвования составила более $500 тыс. Кроме этого певица запустила линию губной помады под брендом Viva Glam, доходы от продажи которой направляются на борьбу с распространением ВИЧ. В одном из интервью она объяснила это так: «Я не хочу, чтобы Viva Glam была просто помадой, которую покупают, чтобы помочь. Я хочу, чтобы вы помнили, когда идете куда-то на ночь, что в сумочку рядом с помадой надо положить презерватив»

Фото: AP

«Люди говорят ужасные вещи обо мне, я думала об этом, в основном они правы»
В июне 2011 года юридическая компания из города Саутфилд, штат Мичиган, подала групповой иск в федеральный суд США против певицы Леди Гаги и ее партнеров, которые организовали благотворительную акцию «Мы молимся за Японию». По словам юристов, певица нарушила обязательства направить пострадавшим от землетрясения все взносы. Вина певицы доказана не была

Фото: Reuters

«Я считаю, что мода и музыка объединены вечным союзом, они всегда вместе. Работа дизайнера — создавать образы, которые соответствуют музыке — кое-чему мощному, которое действительно захватывает аудиторию и создает незабываемое впечатление. Я думаю, что они очень переплетены, и я – часть этого стиля»
Леди Гага известна своими шикарными, а иногда и шокирующими нарядами. Пожалуй больше всего разговоров вызвало ее платье из свежего мяса, в котором певица появилась во время вручения премии MTV. Впервые Леди Гага обозначила свои скоромные предпочтения в одежде, появившись в аналогичном одеянии в начале сентября на обложке японского Vogue Homme, чем тут же вызвала гнев организации PETA («Люди за этичное обращение с животными»)

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«Работая над альбомом Artpop, я хотела создать мюзикл и свой собственный визуальный язык. Пластинка демонстрирует мою манеру общения с фанатами в интернете. В социальных сетях мы постоянно работаем над креативными проектами с моими "маленькими монстрами". В такие моменты я чувствую себя не просто музыкантом, а идейным вдохновителем»

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В 2013 году певица выпустила новую пластинку «Artpop». В записи альбома приняли участие известные R`n`B и хип-хоп исполнители. Среди них will.i.am, White Shadow и RedOne. В августе еще не поступившая в продажу пластинка попала на первое место российского iTunes. На сей раз эпатажная певица выпустила не только пластику Artpop, но и одноименное приложение для гаджетов. В интервью телеканалу ABC News певица заявила, что Artpop — это большой проект, которые объединяет все креативные идеи поклонников, связанные с новой пластинкой

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«Вся суть того, что я создала своеобразный бал монстра, музыку, аспект исполнительского искусства, я просто хочу создать пространство для моих поклонников, где они могут чувствовать себя спокойно, и они могут радоваться всему, потому что все, что я делала в средней школе.. меня не воспринимали и я была уродом. Поэтому я хотела бы создать такую атмосферу для своих поклонников, где они чувствуют, что несмотря на лицо они могут жить полноценной жизнью так же, как все»

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«Я всегда была популярна. Просто не все об этом знали»
Как оказалось накануне концерта в Москве, Леди Гага — не самая требовательная звезда. Согласно райдеру, в гримерке обязательно должны быть хот-дог и экстрадлинные зубочистки. Все остальное, в том числе и мебель для гримерки, Леди Гага привезла с собой на 32 фурах

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«Любовь — это всегда опасность. Любовь прыгает с утесов, любовь беспричинна. Она помогает тебе жить и уничтожает. Поиск любви обеспечивает питанием твою артистичную душу. Боюсь, что как только ты находишь любовь, то тогда у тебя не останется ничего, о чем можно будет писать песни»
В 2013 году таблоиды распространили слухи о скорой свадьбы Леди Гаги и актера сериала «Дневники вампира» Тейлора Кинни. Звезды информацию опровергать не стали, но и не подтвердили ее

Фото: Reuters

«У меня действительно была мечта, и я действительно хотела стать звездой, и я была почти как монстр, потому что я была бесстрашна»
В 2013 году Леди Гага была признана журналом Forbes одной из самых высокооплачиваемых знаменитостей. Продажи альбома «Artpop» принесли ей $80 млн. Обогнать Гагу удалось лишь Мадонне, заработавшей $125 млн

Фото: Reuters

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