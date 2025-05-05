Находящийся в СИЗО красноярский парламентарий Натаров получил инвалидность

Депутату Красноярского заксобрания Сергею Натарову, который находится под судом по уголовному делу о хищениях, присвоили инвалидность. «Решением Главного бюро медико-социальной экспертизы по Красноярскому краю С. Натарову 10 апреля 2025 года присвоена III группа инвалидности. Инвалидность приобретена за время его нахождения под стражей с декабря 2021 года»,— информирует Telegram-канал парламентария. Защита намерена ходатайствовать об изменении ему меры пресечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Сибирь», летом 2023 года Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело о предполагаемых хищениях при поставках товаров в заполярный городу Игарку в 2016-2018 годах. По результатам расследования 12 фигурантам предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере), ст. 174.1 (легализация денежных средств, полученных преступным путем) и ст. 173.1 УК РФ (незаконное создание юридических лиц). Главными обвиняемыми по делу проходят вице-спикер красноярского заксобрания Сергей Натаров и его сын Антон.

По подсчетам следствия, ущерб составил свыше 100 млн руб. Примерно 3 млн руб. из этой суммы, уверены правоохранители, были легализованы.

Илья Николаев