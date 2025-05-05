В Таганроге остановили строительство самолетного ангара

В Таганроге приостановили строительство самолетного ангара на территории авиазавода «ТАНТК имени Г. М. Бериева». Причиной послужила жалоба в УФАС, поступившая от компании из Башкортостана. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Юрия Слюсаря Фото: Telegram-канал Юрия Слюсаря

Из сообщения следует, что оспорить условия тендера решила компания «Спецмонтажинжинерингтехнолоджи» (ООО «СМИТ»). Речь идет о монтажных работах по строительству ангара с пристройкой на сумму 194 миллиона рублей. В жалобе фирма указала на отсутствие преимуществ для российских товаров и работ, а также точного количества мебели для оснащения ангара.

Авиационный завод «ТАНТК имени Г. М. Бериева» занимается производством летательных аппаратов и был основан в 1994 году.

Мария Хоперская