Троих жителей Ростовской области осудили за переброску наркотиков в колонию

Южный окружной военный суд вынес приговор жителям Ростовской области, которые пытались перебросить запрещенные вещества в исправительную колонию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по региону.

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Из сообщения следует, что происшествие случилось в июне прошлого года в Новочеркасске. Патруль заметил, что двое мужчин пытались перебросить содержимое черного пакета через забор на территорию режимного объекта. При задержании неизвестные оказали сопротивление, один из них нанес удар ножом сотруднику в область груди – пострадавшего госпитализировали.

Правоохранители изъяли у задержанных наркотическое вещество «каннабис» весом более 35 гр., расфасованное по сверсткам, а также семь литровых пластиковых бутылок со спиртосодержащей жидкостью. Следователи установили, что организатором «доставки» стал осужденный 1983 года рождения, отбывающий наказание сроком в два года по статье 158 ч.3 УК РФ («Кража с незаконным проникновением в жилище»). Заключенный предложил своим знакомым, фигурантам 2003 и 2002 годов рождения, доставить вещества за вознаграждение в шесть тыс. рублей. Приговором суда молодым людям назначили наказание в виде лишения свободы на срок в 11 и 17 лет в колонии строгого режима соответственно.

Организатора преступления приговорили к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Константин Соловьев