В Нижнекамске 23-летний местный житель потерял более 1 млн руб. после того, как нашел в интернете объявление о дополнительном заработке. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Нижнекамске молодой человек лишился 1 млн рублей, откликнувшись на вакансию

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Нижнекамске молодой человек лишился 1 млн рублей, откликнувшись на вакансию

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам пострадавшего, предлагаемая работа в объявлении была связана с написанием отзывов на популярных маркетплейсах.

Следуя инструкциям неизвестных, молодой человек зарегистрировался на их платформе через мобильное приложение банка. Вместо обещанного дохода он лишился более 10 тыс. руб., а затем обратился за помощью к предложенному «юристу».

Далее, следуя указаниям псевдоспециалиста, потерпевший вместо того, чтобы вывести 10 тыс. руб., заложил свой автомобиль и оформил кредиты.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Артём Дергунов