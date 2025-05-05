Дело экс-главы Волжского, отдавшего земли лесного фонда под захоронения, передано в суд
Красноярским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении теперь уже бывшего главы городского поселения Волжский Виталия Федина. Экс-чиновник обвиняется по ч. 2 ст. 285 УК РФ «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы», сообщили сегодня в региональном СУ СКР.
Фото: Давид Френкель, Коммерсантъ
По версии следствия, с февраля 2018 года по март 2023 года господин Федин в отсутствие утвержденной проектной документации и в нарушение норм действующего законодательства, превышая свои должностные полномочия, дал разрешения о захоронении более 2 тысяч умерших на участках, относящихся к землям лесного фонда.
«В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу»,— заявили в СУ СК РФ по Самарской области.