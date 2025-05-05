Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области возглавил Юрий Патанин

Юрий Патанин назначен руководителем Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области (АИСО) — об этом сообщил заместитель губернатора Дмитрий Ионин у себя в Telegram, он также представил его коллективу агенства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Патанин и Дмитрий Ионин (в центре)

Фото: telegram-канал Дмитрия Ионина Юрий Патанин и Дмитрий Ионин (в центре)

Фото: telegram-канал Дмитрия Ионина

«Ранее он трудился в Корпорации развития Среднего Урала, департаменте туризма, "Титановой долине", а также занимал позицию моего советника»,— рассказал Дмитрий Ионин.

Господин Патанин сменил на этом посту Илью Пачкая, который пробыл на нем около года. Юрий Патанин ушел в отставку с поста заместителя директора департамента туризма Свердловской области в январе 2024 года — он занимал эту должность около двух лет.

Ирина Пичурина