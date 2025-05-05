Суд обязал администрацию Астрахани убрать свалки в Трусовском районе

Нижне-Волжское управление Росприроднадзора провело проверку по обращению граждан и обнаружило несанкционированные свалки в Трусовском районе Астрахани. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе выездных обследований специалисты выявили свалки на улицах Косиора, Набережная реки Воложки, 1-я Новослободская, Промышленная, Каштановая и Чкалова, а также переулках Грановский, Маршанский, Самаркандский и Ростовский. Там нашли растительные, твердые коммунальные, строительные и бытовые отходы непосредственно на почве в отсутствии бетонированной площадки.

По итогам проверочных мероприятий Росприроднадзор объявил предостережения в адрес администрации Астрахани. При этом управление не получило сведений об исполнении предостережений, свалки не были убраны.

В связи с этим надзорное ведомство попросило Трусовский районный суд обязать администрацию Астрахани ликвидировать незаконные складирования отходов. Суд постановил, что администрация должна в течение полугода со дня вступления решения в законную силу устранить нарушения. Судебный акт не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Павел Фролов