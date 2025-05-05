Тротуары в Уфе отремонтируют за 150 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы по итогам конкурса заключило контракт на ремонт тротуаров, подъездов и площадок с ООО «Дортрансстрой» по начальной цене — почти за 150 млн руб. Как сообщается на сайте госзакупок, второй участник тендера, не названный в протоколе, предлагал выполнить работы за 120 млн руб.

До 15 августа подрядчик должен отремонтировать 81 участок общей протяженностью 10,5 тыс. м, а также установить 80 новых дорожных знаков, а 13 знаков — заменить.

ООО «Дортрансстрой», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в июне 2000 года. Владельцами являются Дмитрий Гилимьянов и (через ООО «Основа) Ильгиз Валиуллин и Марат Латыпов. Выручка в 2024 году составила 15,52 млрд руб., чистая прибыль — 131,85 млн руб.

Майя Иванова