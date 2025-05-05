На Дону за месяц пропали 79 человек

За апрель 2025 года в Ростовской области пропавшими без вести числятся 79 человек. Об этом сообщает региональный поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

Из опубликованной статистики следует, что из общего количества пропавших найти живыми удалось 48 человек. Кого-то нашли в черте города, кто-то потерялся в лесу. Также были случаи, когда несовершеннолетние подростки уходили из дома из-за конфликтов с родителями. Троих человек обнаружили погибшими. Причины гибели официально не сообщаются, однако чаще всего это несчастные случаи.

Поиски еще девяти человек еще продолжаются.

Мария Хоперская