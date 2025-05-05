Юбилейные выплаты ко Дню Победы получили около 4 тысяч ставропольцев

Юбилейные выплаты ко Дню Победы получили 3477 жителей Ставрополья. Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, вдовам ветеранов, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и людям с знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда» перечислено по 80 тыс. руб. вместе с пенсией, сообщает краевое отделение Социального фонда России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Труженикам тыла и бывшим совершеннолетним узникам фашизма выделили по 50 тыс. руб.

«Отделение СФР по Ставропольскому краю осуществило выплату автоматически, без подачи заявлений от граждан»,— сообщили в пресс-службе регионального отделения СФР.

В 2025 году акция «Бессмертный полк» на Ставрополье пройдет в гибридном формате. Жители смогут как лично выйти на улицы с портретами ветеранов, так и присоединиться к онлайн-мероприятию «Бессмертный полк России онлайн».

Николай Аксенов