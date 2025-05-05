Суд взыскал с Казанского вертолетного завода 3,8 млн рублей

Арбитражный суд Татарстана постановил взыскать с Казанского вертолетного завода почти 3,8 млн рублей по иску от Челябинского кузнечно-прессового завода. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Истец обратился в суд в феврале этого года с требованием взыскать с Казанского вертолетного завода почти 17,4 млн рублей долгов и 2,9 млн рублей неустойки. До судебного заседания Челябинский кузнечно-прессовый завод отказался от первой части иска и помимо 2,9 млн рублей также просил взыскать 480 тыс. рублей неустойки.

По информации из материалов дела, в 2022 году между заводами был заключен договор о поставке 368 наконечников вертолетных лопастей МР704 на сумму 37,4 млн рублей. Предприятие из Челябинска выступало поставщиком товаров, а казанский завод — покупателем. Сообщается, что Казанский вертолетный завод по договору выплатил только 20 млн рублей, а на момент рассмотрения иска долг был погашен.

Суд постановил взыскать с ответчика 2,9 млн рублей и 480 тыс. рублей неустойки, а также 427,5 тыс. рублей расходов по госпошлине.

Диана Соловьёва