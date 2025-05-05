В Чебоксарах сотрудники полиции задержали 33-летнего жителя города Алатырь, подозреваемого в краже могильной ограды. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Чебоксарам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чебоксарах полиция задержала рецидивиста, подозреваемого в краже ограды с могилы

Фото: Пресс-служба УМВД России по городу Чебоксары В Чебоксарах полиция задержала рецидивиста, подозреваемого в краже ограды с могилы

Фото: Пресс-служба УМВД России по городу Чебоксары

Как установили полицейские, 33-летний мужчина, ранее судимый за аналогичные преступления, получил заказ на изготовление ограды для могилы. Вместо выполнения работы он демонтировал уже установленную конструкцию с соседнего захоронения и перенес ее на указанное клиентом место, получив за это 18 тыс. руб.

Кражу обнаружила 61-летняя жительница Чебоксар, посетившая кладбище по Алатырскому шоссе. Обратившись в полицию, она сообщила об исчезновении ограды с могилы родственников. В ходе расследования сотрудники уголовного розыска вышли на след подозреваемого, который был задержан.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Артём Дергунов