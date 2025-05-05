В Перми закрылся магазин верхней одежды, проработавший более 20 лет

В ТРК «Столица» 30 апреля закрылся единственный пермский филиал магазина верхней одежды Vitо Ponti, сообщили «Ъ-Прикамье» в управляющей компании торгово-развлекательного центра. Данный магазин проработал более 20 лет — с открытия ТРК в ноябре 2004 года. Причины закрытия в УК «Столица» не пояснили. Владелец помещений (им является федеральная сеть 585 Gold) пока не определился с новым арендатором. В «Столице» магазин шуб занимал 581 кв. м торговой площади.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс-Карты Фото: Яндекс-Карты

Это второй магазин, работавший в ТРК «Столица» с момента открытия ТРК, который закрылся в последнее время. Ранее в марте закрылся единственный пермский филиал магазина одежды Terranova. Пока новый арендатор помещений бывшего магазина общей площадью 600 кв. м не найден.