«ФРГ переживает период, который грозит ей настоящим кризисом»

Почти половина немцев выступают за запрет «Альтернативы для Германии».

Две трети населения считают партию правоэкстремистской, 48% граждан в той или иной степени поддерживают ее ликвидацию. Такие данные представил социологический институт INSA по заказу газеты Bild.

В конце прошлой недели Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ признало АдГ экстремистской. Это позволяет следить за членами партии вплоть до прослушивания телефонов. Не исключено, что новое правительство рассмотрит запрет «Альтернативы для Германии», заявил будущий вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич задумался, к чему может привести скандал вокруг самой популярной партии в Германии.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Объявление партии «Альтернатива для Германии» правоэкстремистской стало, по сути, последним решением проигравшей на выборах левоцентристской коалиции. Согласно анонсам, уже на этой неделе лидер ХДС Фридрих Мерц станет новым канцлером и возглавит правительство, в которое, помимо христианских демократов, войдут и проигравшие выборы социал-демократы (СДПГ). Казалось бы, избиратель явно дал понять, что он не хочет продолжения политики левоцентристов и предпочитает более правый подход.

Но проблема в том, что почти четверть депутатских мест в Бундестаге теперь занимают представители АдГ, с которыми никто из других партий сотрудничать не готов. Следовательно, у победителей выбор оказался невелик. И, судя по динамике роста популярности АдГ, в будущем он станет еще меньше. Если на выборах 2021 года правые популисты получили чуть больше 10%, то на нынешних — почти 21%, а текущие опросы показывают, что они уже обгоняют победителей февральского голосования.

Получается замкнутый круг: коалиции будут становиться все более разношерстными, их политика — все менее решительной из-за разницы во взглядах, а главным бенефициаром станет все та же Алис Вайдель, успешно собирающая голоса недовольных. Решить эту проблему и призвано постановление немецкого регулирующего органа. Согласно вердикту, отныне у контрразведки будет легальная возможность внедрять своих агентов в АдГ, прослушивать партийных лидеров и в перспективе довести дело до полного запрета партии. Формально проблема будет решена: избирателей на выборах станет меньше, но зато освободится значительная часть электорального пространства, которое смогут занять другие политические силы.

Однако гладко все выглядит только на бумаге. На практике проблема не в самой АдГ, а в ее избирателях. Государство может объявить любую организацию экстремистской, но если ее поддерживает каждый пятый гражданин, то это уже не маргиналы, а значительная часть общества. И запретительные меры в отношении столь большой группы населения могут легко привести к ситуации, когда в обозримом будущем именно они, а не нынешние мейнстримные политики будут решать кто экстремист, а кто нет. Такая вот получается альтернатива для Германии. Запретят АдГ, появятся «Перспектива», «Атмосфера» или что-то иное. Красивых слов много, но суть одна: политическая система современной Германии переживает период, который грозит ей настоящим кризисом.

Глава Госдепартамента США Марко Рубио охарактеризовал принятое решение как «скрытую тиранию». Обвинение, конечно, резкое, но заслуживающее внимания. Немцы так долго полагали, что их мрачное нацистское прошлое навсегда убережет страну от популизма в политике, что не заметили, как сами оказались во власти бюрократической тирании.

Если кризис все-таки разразится в полной мере, то важно не забыть, кто заложил основу этой печальной ситуации: Ангела Меркель. Будучи канцлером от ХДС/ХСС, она стала проводить абсолютно несвойственную консерваторам политику, превратив Германию в страну практически бесконтрольной миграции. Именно она лишила немцев выбора между правыми и левыми. Возможно, именно это было настоящим экстремизмом.

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Михаил Гуревич