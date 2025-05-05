Подрядчик приступил к содержанию второй очереди набережной Автозаводского района Тольятти

С сегодняшнего дня, 5 мая, подрядчик приступил к содержанию второй очереди набережной Автозаводского района. Открытие этого участка набережной произошло 30 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

По информации «Ъ-Волга», начальная цена контракта на содержание новой набережной составляла 27,8 млн руб. Победителем стал индивидуальный предприниматель Александр Алешин, согласившийся за 18,6 млн руб. поливать газон, деревья, цветники, убирать мусор, содержать общественные туалеты и прочее. Господин Алешин занимается деятельностью по обустройству ландшафта с 2019 года.

Что касается третьей очереди набережной, то, как сообщил в своем Telegram-канале глава города Илья Сухих, здесь уже выделены средства на перепроектирование, куда войдут пирс и спортивная гавань.

Алексей Алексеев