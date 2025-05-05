Под Волгоградом пострадали двое детей при наезде иномарки на световую опору

В Волжском Волгоградской области в дорожной аварии пострадали дети. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

ДТП произошло вечером 3 мая близ дома № 2б на проспекте Ленина. Там водитель автомобиля «Грейт Вол» не справился с управлением и протаранил световую опору.

В результате аварии пострадали двое детей в возрасте 3 и 11 лет. Речь идет о пассажирах этой иномарки. Несовершеннолетних увезли в лечебное учреждение.

Павел Фролов