УФАС России по Республике Татарстан оштрафовало компанию «Вымпелком» (бренд «Билайн») на 600 тыс. руб. За нарушение закона о рекламе. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран УФАС по РТ оштрафовал «Билайн» на 600 тыс. рублей за навязчивую рекламу

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ УФАС по РТ оштрафовал «Билайн» на 600 тыс. рублей за навязчивую рекламу

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Поводом для штрафа стала жалоба абонента, который получил рекламную SMS-рассылку без своего согласия.

Компания утверждала, что отправка сообщений была законной, так как клиент якобы дал согласие на обработку персональных данных. Однако оператор не смог предоставить договор с абонентом, объяснив это его утратой.

«Комиссия Татарстанского УФАС при рассмотрении возбужденного в отношении мобильного оператора дела посчитала, что принятие физическим лицом согласия на обработку персональных данных не свидетельствует о его согласии на получение рекламной рассылки», — говорится в сообщении пресс-службы.

Клиенту не было предоставлено четкого выбора — соглашаться или отказываться от рекламы, что нарушило его права.

Артём Дергунов