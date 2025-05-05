В Ярославле подан иск о банкротстве охотхозяйства

В Арбитражный суд Ярославской области подан иск о банкротстве ООО «Келнотское охотничье-рыболовное хозяйство». Данные об этом содержатся в картотеке арбитражных дел.

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Иск подала ярославская компания ООО «Партнеринвест». Сумма исковых требований составляет 6 млн руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», владельцем Келнотского охотхозяйства является Валентина Авдалян, она же владеет долей в 50% ООО «Партнеринвест». Согласно странице охотхозяйства ВКонтакте, компания занимается организацией охоты в Некрасовском районе Ярославской области на кабана, лося, боровую дичь, водоплавающую птицу и другие виды животных. Путевки продаются по юридическому адресу «Партнеринвеста».

Иск подан 18 апреля, в его рамках заявлено ходатайство об утверждении арбитражного управляющего.

Антон Голицын