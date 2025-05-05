«Надежд на разрядку по-прежнему немного»

Главная проблема — Крым. Как отмечает западная пресса, именно разногласия вокруг статуса полуострова являются главным препятствием на мирных переговорах России и Украины. Стороны опасаются, что неопределенность в этом вопросе может привести к возобновлению боевых действий в будущем. Ранее Госдеп заявил, что США не хотят более выполнять посреднические функции, Киев и Москва должны начать говорить друг с другом напрямую. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что мирный процесс вновь застопорился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Пока Россия отдыхала в ходе первой части продолжительных майских праздников, официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США больше не будут играть роль посредника в переговорах между Москвой и Киевом. Все это слишком затратно: пересекать океан, устраивать встречи, пытаться найти решение. Отныне стороны конфликта должны контактировать напрямую. Также была, наконец-то, заключена та самая многострадальная ресурсная сделка. Полностью вникать в ее суть смысла не имеет хотя бы потому, что разгадать этот ребус пытаются сейчас многие — и эксперты, и просто наблюдатели.

Надо сказать, что получается не очень. Однако буквально на следующий день после ее подписания президент США Дональд Трамп одобрил сразу два соглашения по поставкам Украине оружия, в том числе компонентов для модернизации F-16. То есть Белый дом, судя по всему, не против продолжать вооружать своего, наверное, все-таки союзника. Но теперь он будет это делать не просто так, а за деньги. Это и есть, собственно, главный результат указанной выше ресурсной сделки, ибо Вашингтон получил гарантии оплаты своих вложений.

А если так, то это должно быть очень выгодно американскому военно-промышленному комплексу и оружейному лобби. Соответственно, это плюс реалистичной политике Трампа — у него есть хоть какой-то осязаемый результат на 100 дней президентства.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг праздничное перемирие на время празднования Дня Победы. И даже, скажем мягко, рекомендовал иностранным лидерам не ездить в Москву для участия в торжествах. Возможно, он еще изменит свое решение, даст себя уговорить или попробует как-то поторговаться. Ничего такого исключать нельзя. Российский лидер Владимир Путин заявил, что мир неизбежен рано или поздно.

Можно с уверенностью сказать, что переговорный процесс в очередной раз застопорился и нуждается в определенном переформатировании. Интересно, как отреагирует Трамп? Введет против России дополнительные санкции или будет принуждать к миру и Украину тоже неким способом? Пока что можно сделать определенный вывод, что с приближением 9 мая уровень «международной напряженности» существенно возрос.

Возможно, следует ждать смены команды переговорщиков со стороны США. Есть такая информация, что Стив Уиткофф будет перенаправлен на другой участок работы. Возможно, на первый план выйдет госсекретарь Марко Рубио. Так, собственно, и должно быть. Уиткофф все же не дипломат. В мае, наконец-то, в Германии приступит к работе новое правительство, которое настроено не в пользу России.

Все, конечно, может в раз измениться, но пока военный сценарий видится более вероятным, по крайней мере, на какое-то продолжительное время. Надежд на разрядку международной напряженности не очень много. Может даже показаться, что все складывается с точностью до наоборот. Однако события развиваются достаточно динамично, застоя не ощущается. Впрочем, и оптимизма тоже.

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Дмитрий Дризе