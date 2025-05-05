Движение транспорта по центральному квадрату Ижевска ограничат в День Победы

Движение автомобилей и общественного транспорта по центральному квадрату Ижевска ограничат в связи с подготовкой к праздничным мероприятиям в честь 80-летия Победы в Великой отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации города. Кроме того, запланированы ограничения в центре непосредственно в День Победы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Так, до 11 мая запрещено движение транспорта по правой полосе на участке ул. Пушкинской между ул. Лихвинцева и ул. Наговицына (со стороны Дома правительства). Кроме того, с 5 по 11 мая для проезда автомобилей полностью закроют участок ул. Наговицына от ул. Пушкинской до ул. Коммунаров.

В связи с репетициями парада Победы 5 и 7 мая участок ул. Пушкинской между ул. Кирова и ул. Советской будет закрыт для всех видов транспорта с 17:00 до 23:00: маршруты автобусов будут изменены, а троллейбусы № 1, 4, 7 поедут по ул. Удмуртская.

7 мая с 09:30 до 11:00 запланировано торжественное шествие к Северному кладбищу. В это время ограничат движение транспорта по ул. Строителей, по ул. Дзержинского от ул. Строителей до ул. Буммашевской, по ул. Буммашевской от ул. Дзержинского до ул. Удмуртской.

В День Победы, 9 мая, движение транспорта, включая автобусы и троллейбусы, ограничат на следующих участках:

С 07:00 до 23:00 ограничат движение по ул. Пушкинской от ул. Кирова до ул. Советской, по ул. Лихвинцева от ул. Пушкинской до ул. Коммунаров, по ул. Бородина от ул. Пушкинской до ул. Свободы.

С 07:00 до 17:00 — по ул. Коммунаров от ул. Советской до ул. Кирова.

С 09:00 до 14:00 — по ул. Пушкинской от ул. Кирова до пер. Северный, а также по пер. Северный от ул. Пушкинской до проезда между домами №45 и №49 по пер. Северный.

С 13:00 до 17:00 — по ул. Лихвинцева от ул. Коммунаров до ул. Удмуртской, по ул. Красногеройской от ул. Удмуртской до ул. Пушкинской.

Общественный транспорт перенаправят на другие улицы.