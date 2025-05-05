На ростовских морских портах досмотрели более двух тысяч тонн животного корма
Морские порты Ростовской области за неделю досмотрели партию кормов для животных весом около 2,7 тыс. т., направлявшихся на экспорт в Турцию. Об этом сообщили в региональной пресс-службе Россельхознадзора.
Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ
По данным ведомства, перевозимый подсолнечный шрот прошел необходимые лабораторные исследования на соответствие требованиям страны-импортера. В результате проверки нарушения ветеринарного законодательства не обнаружили.