На ростовских морских портах досмотрели более двух тысяч тонн животного корма

Морские порты Ростовской области за неделю досмотрели партию кормов для животных весом около 2,7 тыс. т., направлявшихся на экспорт в Турцию. Об этом сообщили в региональной пресс-службе Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

По данным ведомства, перевозимый подсолнечный шрот прошел необходимые лабораторные исследования на соответствие требованиям страны-импортера. В результате проверки нарушения ветеринарного законодательства не обнаружили.

Константин Соловьев