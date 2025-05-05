В Симферополе проведут учения по территориальной обороне

Днем 5 мая в Симферополе проведут учения подразделений территориальной обороны «Барс-Крым». Об этом сообщает администрация города в официальном Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Мероприятие направлено на отработку мер по противодействию проникновению диверсионных групп на территорию Крыма. Власти просят жителей и гостей города сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Сейчас на территории Севастополя, а также в муниципалитетах, прилегающих к Крымскому мосту и границам региона, продолжает действовать высокий (желтый) уровень террористической опасности. Учения по усилению безопасности в регионе проводятся на регулярной основе.

Анна Гречко