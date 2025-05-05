До конца года в Ставрополе заменят 77 лифтов

В течение 2025 года в Ставрополе заменят 77 подъемников в 25 многоквартирных домах. Для большинства объектов уже определены подрядные организации, сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«До конца года жители МКД по улице 45 Параллель, Бруснева, Доваторцев, Ленина, Лермонтова, Маршала Жукова, Мира, Некрасова, Октябрьской, Пирогова, Серова, Тельмана, Чехова, Шпаковской, Чкалова смогут воспользоваться новыми лифтами»,— сообщил глава Ставрополя Иван Ульянченко.

Жителей домов заранее проинформируют о предстоящих работах. Исполнители разместят информационные таблички с указанием сроков на фасадах и в подъездах зданий. Новые подъемники введут в эксплуатацию только после получения положительного заключения от управляющих компаний.

Начало работ запланировано на лето 2025 года.