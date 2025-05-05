В Госдуме решили проверить законность выдачи жилья мигрантам за счет государства

Руководитель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов попросил генпрокурора РФ Игоря Краснова проверить законность предоставления жилищных субсидий и сертификатов мигрантам. В своем письме депутат указывает на рост числа случаев незаконного получения жилья лицами, недавно ставшими гражданами РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Миронов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Миронов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Прошу поручить прокуратурам субъектов РФ проверить законность действий госслужащих, вовлеченных в предоставление жилья, и защитить права граждан России»,— подчеркнул Сергей Миронов (цитата по ТАСС).

Депутат отметил, что практика распространена во многих регионах страны и вызывает тревогу, поскольку коренные жители зачастую годами не могут улучшить свои жилищные условия, в то время как мигранты получают жилье за счет государственного бюджета в обход очереди. По его словам, механизм выделения жилищных сертификатов непрозрачен: списки получателей скрыты от общественности, что создает условия для коррупции и преступности в этой сфере.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил выдавать государственные жилищные сертификаты только тем бывшим мигрантам, которые получили гражданство РФ не менее десяти лет назад.