В Анапе празднуют четырнадцатую годовщину звания Города воинской славы

В Анапе 5 мая отмечает 14-ю годовщину присвоения почетного звания Города воинской славы. Статус был закреплен Указом Президента РФ в 2011 году за проявленные защитниками населенного пункта доблесть, стойкость и массовый героизм в борьбе за независимость Отечества, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Глава Анапы Василий Швец подчеркнул особую значимость даты. По словам градоначальника, жители демонстрировали храбрость и отвагу как во времена русско-турецких войн, так и в годы Великой Отечественной войны.

«Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы эта памятная дата приобретает особое значение для нас, подчеркивая значимость подвигов анапчан в различные исторические периоды»,— отметил господин Швец.

В честь годовщины во всех образовательных учреждениях муниципалитета запланированы патриотические акции и уроки мужества. Также в 10:00 у стелы Город Воинской славы состоится церемония возложения гирлянды Славы.

Анна Гречко