Строительство школы в микрорайоне ДКЖ оценили в 2,9 млрд рублей

ГКУ «Центр организации закупок» объявило открытый конкурс на право проектирования и строительства общеобразовательной школы в микрорайоне ДКЖ в Перми. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Как указано в техническом задании, площадка для строительства расположена в квартале, ограниченном улицами Василия Каменского, Гатчинской, Переселенческой, Углеуральской. Четырехэтажная школа должна быть рассчитана на 1440 учащихся. Общая площадь здания — до 25 тыс. кв. м. На площадке школы требуется также построить бассейн объемом 7 тыс. куб. м. Закончить работы и сдать объект необходимо к 31 августа 2028 года.

Максимальная цена контракта составляет 2,9 млрд руб. Итоги конкурса подведут 26 мая.