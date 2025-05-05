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Челябинцев будут судить за нелегальную банковскую деятельность на 7 млн рублей

В Челябинске сотрудники полиции завершили расследование уголовного дела двух местных жителей 33 и 35 лет, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей и незако6нном создании юридического лица (ст. 172, 187, 173.1 УК РФ). Материалы направлены в Тракторозаводский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

По версии следствия, челябинцы без регистрации кредитной организации и лицензии незаконно занимались кассовым обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для нелегальной банковской деятельности сообщники, по данным полиции, использовали реквизиты и расчетные счета подконтрольных организаций. Доход фигурантов от незаконных операций превысил 7 млн руб.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД, задержавшие челябинцев, «отработали» 30 подконтрольных фигурантам юридических лиц, следователи осмотрели около 200 выписок по движению денег по расчетным счетам этих организаций, допросили 30 номинальных руководителей.

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