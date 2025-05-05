Ставропольцы выбирают городские объекты для благоустройства до 12 июня

Жители Ставрополя продолжают выбирать объект для благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Голосование, определяющее территорию для преображения в 2026 году, продлится до 12 июня, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Ставрополя Фото: Администрация Ставрополя

«Уже летом мы узнаем, какая из предложенных ставропольцами территорий сделает наш город еще красивее и уютнее в следующем году. Приглашаю всех горожан принять участие в голосовании президентской программы "Формирование комфортной городской среды" и внести свой вклад в развитие Ставрополя»,— прокомментировал глава города Иван Ульянченко.

В 2025 году в отборе участвует более 20 территорий, предложенных самими ставропольцами.

Ознакомиться с каждым из предложенных вариантов и проголосовать можно по ссылке clck.ru/3LiMKe. По вопросам участия в отборе можно обратиться по телефону 35-58-95 или посетить кабинет 10 комитета городского хозяйства по адресу ул. Дзержинского, 116в/1.

Тат Гаспарян