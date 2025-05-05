Полиция Сочи предупредила о фейковых сайтах популярных отелей
Полиция Сочи предупредила отдыхающих о мошенниках, которые создают фальшивые сайты популярных гостиниц. По данным Telegram-канала УВД курорта, злоумышленники привлекают потенциальных жертв предложениями эксклюзивных скидок.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
«В результате таких махинаций граждане теряют денежные средства и остаются без отдыха»,— сообщили в ведомстве.
Правоохранительные органы напомнили, что чрезмерно выгодное предложение должно вызывать подозрения. Полиция рекомендует перед бронированием связаться с гостиницей по телефону и проверить подлинность сайта. Также следует избегать переходов по ссылкам из всплывающих окон и мессенджеров.