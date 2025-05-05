Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Полиция Сочи предупредила о фейковых сайтах популярных отелей

Полиция Сочи предупредила отдыхающих о мошенниках, которые создают фальшивые сайты популярных гостиниц. По данным Telegram-канала УВД курорта, злоумышленники привлекают потенциальных жертв предложениями эксклюзивных скидок.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«В результате таких махинаций граждане теряют денежные средства и остаются без отдыха»,— сообщили в ведомстве.

Правоохранительные органы напомнили, что чрезмерно выгодное предложение должно вызывать подозрения. Полиция рекомендует перед бронированием связаться с гостиницей по телефону и проверить подлинность сайта. Также следует избегать переходов по ссылкам из всплывающих окон и мессенджеров.

Мария Удовик

Новости компаний Все