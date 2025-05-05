42% опрошенных жителей Казани гордятся организацией, в которой работают. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 42% опрошенных казанцев гордятся своим местом работы

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ 42% опрошенных казанцев гордятся своим местом работы

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Еще 34% респондентов предпочитают не афишировать свое место работы, а 24% заняли нейтральную позицию, отметив, что не испытывают ни гордости, ни стыда за своего работодателя.

Женщины чаще мужчин выражают удовлетворенность своей компанией. Среди молодых казанцев (до 35 лет) доля гордящихся своим работодателем достигает 46%, тогда как среди респондентов старше 45 лет этот показатель снижается до 37%.

Кроме того, уровень удовлетворенности соотносится с доходом: 45% опрошенных с зарплатой свыше 100 тыс. руб. гордятся местом работы, в то время как среди тех, кто зарабатывает менее 50 тыс. руб., таких только 23%.

Артём Дергунов