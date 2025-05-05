Проектирование автодороги на Углеуральской улице оценили в 27,5 млн рублей

ГКУ «Центр организации закупок» объявило открытый конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства автомобильной дороги по ул. Углеуральской в Дзержинском районе Перми. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Как указано в техническом задании, дорога протяженностью 900 м будет иметь четыре полосы движения. Она соединит проспект Парковый и ул. Строителей. Проектировщик также должен предусмотреть велосипедную дорожку шириной 2 м, установку восьми видеокамер, озеленение, ливневую канализацию. Приступить к работам требуется 20 июня 2025 года, сдать объект — 30 ноября 2026 года.

Максимальная цена контракта составляет 27,5 млн руб. Источник финансирования — городской бюджет. Итоги конкурса подведут 27 мая.