На маршруте Самара — Рождествено сократили число рейсов

С 5 мая на маршруте Самара — Рождествено действует обновленное расписание с уменьшением числа рейсов. Об этом сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Согласно данному расписанию, из Самары судна будут ходить в 6:00, 08:00 (с заходом на Проран), 10:00 (Проран), 12:00, 14:00 (Проран) , 16:00 (Проран), 18:00, 19:30 (Проран) и 20:00. Из Рождествено — в 06:00, 07:00 (Проран), 09:00 (Проран), 11:00, 13:00 (Проран), 15:00 (Проран), 17:00, 18:45 (Проран) и 20:15.

Таким образом, в день будет осуществляться всего девять рейсов в обоих направлениях. Перевозчик отмечает, что данное расписание является временным.

Андрей Сазонов