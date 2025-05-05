Главу Центрального района Тольятти нашли в аппарате губернатора

В понедельник, 5 мая, в должность заместителя главы Тольятти — руководителя администрации Центрального района вступил Денис Гордийчук. Об этом сообщает мэр Илья Сухих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«У Дениса Владимировича большой опыт работы на государственной гражданской службе: три года — в министерстве экономического развития и инвестиций, более 11 лет — в администрации губернатора Самарской области»,— говорится в сообщении.

Денис Гордийчук является уроженцем Тольятти. У него два высших образования по специальностям «Финансы и кредит» и «Юриспруденция».

Также о чиновнике известно, что он преподавал. Кроме того, Денис Гордийчук награжден бронзовым знаком отличия ГТО.

До февраля 2025 года Центральный район Тольятти возглавлял Дмитрий Ботаев. В итоге он покинул пост, и чиновники никак это не прокомментировали. Источники утверждали, что Дмитрий Ботаев ушел в отпуск с последующим увольнением.

Георгий Портнов