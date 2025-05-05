Московское долголетие вышло из медицины

Ожидаемая продолжительность жизни в российской столице достигла 79,5 года, что почти на пять лет больше, чем 14 лет назад. В то же время средний показатель в целом по стране едва превышает 73 лет. Москвичи незначительно уступают жителям Дагестана, где традиционно фиксируется большое число долгожителей. В Москве горожане стали жить дольше в том числе за счет развития новых технологий в здравоохранении. Сегодня в столице анализы изучает искусственный интеллект. Такую услугу московские медучреждения стали оказывать и другим российским регионам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

О том, что Москва, где в 2024 году ожидаемая продолжительность жизни составила 79,5 года, заняла по этому показателю второе место, рассказал президенту Владимиру Путину мэр Сергей Собянин во время рабочей встречи 5 мая. Российская столица в этом списке оказалась в окружении северокавказских регионов, где традиционно много долгожителей. На первом месте, если верить последним официальным данным,— Дагестан, где в среднем живут до 79,8 года, на третьем — Ингушетия (79,2 года), на четвертом — Кабардино-Балкария (77).

Эти подсчеты базируются на анализе данных Росстата, которые также показывают, что в среднем по России ожидаемая продолжительность жизни достигла 73,3 года, хотя еще в 2010 году была на уровне 69 лет. За 14 лет этот показатель в Москве тоже увеличился — почти на пять лет.

Из доложенного Сергеем Собяниным президенту на рабочей встрече можно сделать вывод, что рост московского долголетия — прямое следствия наблюдаемой в столице модернизации системы здравоохранения.

Так, мэрия запустила в 2020 году программу комплексной реконструкции первичного звена городского здравоохранения, в рамках которой запланирована реконструкция около 340 городских поликлиник, из них работы завершены на 290 объектах. Основные мероприятия по реализации программы планируется завершить к концу 2025 году, что позволит полностью обновить амбулаторный фонд Москвы, сообщил Сергей Собянин. Кроме того, по его словам, с 2020 года построено 59 новых больничных корпусов, поликлиник, подстанций скорой помощи общей площадью 800 тыс. кв. м.

Часть работы московским врачам теперь помогает выполнять искусственный интеллект (ИИ). Нейросети позволяют найти патологии на рентгеновских снимках по 40 клиническим направлениям (включая онкологию, инсульт, аневризму аорты, ишемическую болезнь сердца), ставить диагнозы, быстрее формировать необходимые назначения. Врачами-рентгенологами таким образом уже обработаны более 14 млн лучевых снимков.

Созданной Москвой платформой «МосМедИИ» по изучению медицинских анализов с использованием нейросетей могут пользоваться и другие регионы, сообщил Сергей Собянин. По данным столичного департамента здравоохранения, больше всего таких анализов — 443 тыс.— провели врачи Воронежской области. Из Челябинской области обработано свыше 437 тыс. анализов, из Краснодарского края — 260 тыс., из Красноярского края — 201 тыс., из Калининградской области — 140 тыс. Всего к платформе подключено около 1,26 тыс. клиник из 70 российских регионов.

Этот сегмент медицины считается перспективным, а значит доступ к технологиям должен только расширяться. По оценкам консалтинговой компании «Яков и партнеры» и группы компаний «Медси», объем российского рынка ИИ в здравоохранении к 2030 году может достигнуть 78 млрд руб., в то время как этот показатель по итогам 2024 года составлял 12 млрд руб.

Халиль Аминов