Проверка придет без разрешения

Власти переходят к жесткой фазе регулирования в области экологии — предприятия, не получившие комплексные экологические разрешения (КЭР), ждут внеплановые проверки. Число нарушителей, для которых предусмотрен стократный повышающий коэффициент к плате за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), а также штрафы, превышает 1,9 тыс. объектов. Отказываться от ужесточения регулирования государство не намерено, но из-за желания уложиться в срок, чтобы оформить КЭР, предприятия могли допускать ошибки, а это ставит под вопрос достоверность данных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил Росприроднадзору провести внеплановые проверки объектов, не получивших вовремя КЭР — такие разрешения фиксируют применение компаниями наилучших доступных технологий (и, соответственно, минимизацию выбросов) или программы модернизации для стремления к этому состоянию. «Предприятия должны планомерно отказываться от устаревших и ресурсоемких технологий»,— подчеркнул вице-премьер, отметив, что большинство объектов, которые не подавали заявки, находятся в Дагестане, Саратовской и Московской областях, а в Калининградской области, Ингушетии и Северной Осетии КЭР не получил ни один объект.

Отметим: для компаний, которые не оформили КЭР до 1 января 2025 года, действует повышающий коэффициент 25 к плате за НВОС при размещении отходов и 100 — за выбросы и сбросы. К 15 апреля 2025 года на госучете находились 5182 объекта первой категории НВОС, которые должны получить КЭР — такие данные приводил в своем Telegram-канале глава комитета по экологии Госдумы Дмитрий Кобылкин. По статистике, автоматически обновляемой бюро НДТ, к 22 апреля КЭР были выданы 3235 объектам, соответственно, не получили их 1,94 тыс. предприятий.

Ранее власти уже сделали послабления бизнесу — это перенос сроков получения КЭР, исключение из списка ряда компаний, ускорение выдачи документов, запрет на отказы по формальным основаниям. В результате компании из топ-300 крупнейших промышленных объектов в РФ с получением документации справились (см. “Ъ” от 4 февраля).

Среди причин опоздания с получением КЭР у отдельных компаний — продление действующей разрешительной документации для природопользователей в рамках антиковидных мер, пояснил “Ъ” статс-секретарь — вице-президент РСПП Александр Варварин (де-факто они рассчитывали на дальнейшие отсрочки).

Также осложняют оформление разрешений и правку инвестпрограмм санкционные ограничения (мешающие ввезти оборудование) и «регулярные изменения в законодательстве и правоприменительной практике», из-за которых возникает необходимость переработки заявок. Встречается и «формальное отношение к малозначимым недостаткам и многократные возвраты и отказы в согласовании».

Косвенно проблему с документацией подтверждают в комитете по экологии Госдумы: доля объектов, получивших КЭР с первой заявки, составляет 4%, 28% получили их с четвертого и пятого раза, а 15% — после подачи от 6 до 16 заявок. Необходима комплексная экспертиза со стороны Росприроднадзора, заявил “Ъ” замглавы комитета Госдумы по экологии Александр Коган: «Ведомство должно проводить полный анализ заявки при первичном рассмотрении, избегая поэтапного указания на недостатки. Но ключевая проблема — низкая ответственность компаний. Часть из них до сих пор не подала заявки, а некоторые игнорируют замечания».

Как отмечает гендиректор консалтинговой компании ENV Ирина Демина, многие компании до последнего надеялись на очередное продление сроков получения документации, а «после инвентаризации может выясниться, что объект не соответствует НДТ и надо разрабатывать программу повышения экологической эффективности, планировать модернизацию, часть предприятий столкнулись с тем, что нельзя применять методики для расчета выбросов других отраслей, а кого-то подвели подрядчики».

Очевидно, что от ужесточения экологических требований власти отступать не намерены.

Платежи отдельных предприятий за НВОС могут превысить в 2025 году 1 млрд руб. (см. “Ъ” от 22 января), что может спровоцировать ряд банкротств и потребовать особого внимания регуляторов к положению отдельных нарушителей.

При этом проблема может оказаться и шире — в результате спешки при оформлении КЭР в ходе плановых проверок могут быть выявлены нарушения — и документацию придется переделывать.

Анна Королева