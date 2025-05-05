Проект планировки подготовят для 709 гектаров в Кировском районе Новосибирска

ООО «Измерение-параллели» подготовит проект планировки территории значительной части территории Кировского района Новосибирска. Ее площадь составляет 709 га, говорится в постановлении мэрии от 30 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Территория ограничена ул. Ватутина, Советским шоссе, ул. Петухова, ул. Сибиряков-Гвардейцев и рекой Тулой. «Многоквартирные жилые дома (характеристики уточняются на стадии разработки проекта планировки с учетом нормативной обеспеченности объектами социальной инфраструктуры), объекты капитального строительства…»,— говорится о планируемых объектах в задании на разработку документации.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Измерение-параллели» было зарегистрировано в 2024 году для строительства жилых и нежилых зданий. Его соучредителями в равных долях указаны Иван Баталов и Сергей Панарин. Согласно постановлению, проект планировки должен быть представлен в департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска до 31 марта 2026 года.

Валерий Лавский