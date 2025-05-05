«Трактор» уступил московскому «Динамо» со счетом 3:1

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» в первый раз проиграл московскому «Динамо» во время полуфинала плей-офф Кубка Гагарина. Счет составил 3:1 в пользу противника.

Матч состоялся 4 мая в Москве. В составе «Трактора» единственный гол забил Григорий Дронов. Из «Динамо» отличились Артем Швец-Роговой, Артем Ильненко и Антон Слепышев.

Теперь счет в серии 1/2 финала плей-офф Кубка Гагарина составляет 3:1 в пользу «Трактора». Следующий матч между командами пройдет 6 мая в Челябинске.